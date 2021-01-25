Россию отстранили от обсуждения проектов по лунной программе

Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.



По его словам, международная группа приняла это решение после заявлений России о неготовности участвовать в Gateway из-за недостаточно большой отведенной для нее роли в проекте. России доверили изготовление одного станционного модуля — шлюза для выходов в открытый космос.

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Напомним, в сентябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Однако после в компании опровергали возможный выход из совместного с США проекта окололунной станции.