В Казани пройдет прием граждан по вопросам начисления платежей за ЖКУ

В четверг, 11 марта, в Казани пройдет прием граждан по вопросам начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Его проведут зампрокурора РТ Юлия Наумова, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и и. о. председателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Прием будет проходить в здании Дома дружбы народов Татарстана по ул. Павлюхина, 57. Начало в 15.00.

Предварительная запись по телефону: +7 (843) 291-19-25 (прокуратура РТ).

Недавно прокуратура Татарстана проверила, как челнинские УК начисляли плату за коммунальные услуги. Надзорное ведомство действительно нашло случаи необоснованно высоких начислений за отопление, но речь идет о нескольких домах. В целом же выводы прокуроров совпадают с позицией чиновников: основной причиной повышения платежей стали холода. Кроме похолодания, по платежкам челнинцев ударили отсутствие теплоизоляции и открытые форточки в подъездах.