«Жить хочется еще»: казанцев начали прививать у станций метро

Фото: Людмила Губаева

«90—100 человек в день мы прививаем в поликлинике»

На выходах из станций казанского метро вот уже второй день стоят мобильные прививочные пункты — они представляют собой обычные машины скорой помощи. У станции метро «Площадь Тукая» этот пункт обслуживает бригада из казанской поликлиники №7 (к ней прикреплена часть жителей Вахитовского района): врач-иммунолог и две медицинские сестры.

У станции метро «Площадь Тукая» этот пункт обслуживает бригада из казанской поликлиники №7

Медики рассказывают «Реальному времени»:

— Мы предлагаем вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа, рекомендованные ВОЗ на этот год. Люди идут очень активно, причем с самого начала прививочной кампании. С тех пор, как в конце августа к нам поступила вакцина, 90—100 человек в день мы прививаем сейчас в поликлинике. Идут те, кто в прошлом году привились, хорошо себя чувствовали весь год и хотят обезопаситься в этом году.

Возле автомобиля проходит регистрация: нужно показать паспорт, пройти опрос на предмет того, не болеете ли вы ничем сейчас. Здесь же вам измерят температуру, при необходимости могут и горло посмотреть (запас стерильных шпателей в автомобиле есть).

Если у желающего привиться нет с собой маски, ее выдадут. О том, что человек привит, выдается справка: в ней указывается серия вакцины, доза, печать организации, которая сделала прививку.

Возле автомобиля проходит регистрация: нужно показать паспорт, пройти опрос на предмет того, не болеете ли вы ничем сейчас. Здесь же вам измерят температуру

«В поликлинике надо протопать столько маршрутов!»



За те пятнадцать минут, которые корреспондент «Реального времени» провела рядом с прививочным пунктом, здесь остановились по меньшей мере 10 человек. Две девочки-тинейджера, проходя мимо, спросили:

— А что тут такое?

— Прививка от гриппа. 18 лет есть? — строго спросили их медики.

Девочки радостно ответили, что нет, и убежали.

А вот пенсионерка Наталья Николаевна уверенно подошла к автомобилю, спросила, кто последний, и решительным жестом вынула из сумки маску и паспорт.

— Обязательно делаю уже пятый год такую прививку. Болеешь, во-первых, редко, а во-вторых, всего два-три дня. У меня один знакомый заболел, у него были серьезные осложнения. Я всегда делаю на станции метро «Козья Слобода», это очень удобно. В поликлинике — там никакого комфорта, там надо записаться к врачу, протопать столько маршрутов! Вы извините (обращаясь к врачу-иммунологу, стоящему рядом, — прим. ред.), это неудобно! Поэтому я стараюсь делать у метро. Молодцы, что такое устроили. На выборах я тоже хотела сделать прививку, но там почему-то не было такого пункта, я специально спросила. Хотя объявляли!

При необходимости могут и горло посмотреть (запас стерильных шпателей в автомобиле есть)

Продолжая светскую беседу, Наталья Николаевна сообщила, что несколько дней назад вернулась из Краснодара:



— И там нет никакой пандемии! Воздух и солнце!

Другая дама в очереди (в которой на тот момент было уже трое человек) возмутилась в ответ:

— Как уж не было! У меня знакомая четыре месяца отсидела в другой области, не ехала в Краснодар из-за эпидемии!

Мужчина по имени Ильнур признался, что прививку делает впервые. На вопрос: «Зачем?» — пожимает плечами:



— Жить хочется еще потому что... Узнал про то, что тут делают прививки, вчера — мне коллеги сказали, что стоит тут машина. Вот и пришел.

Несколько человек спросили, от коронавируса ли здесь прививают. Медики разводят руками: этой вакцины в Казани еще нет, да и плановая иммунизация пока не запланирована.

Некоторые из посетителей, судя по всему, стремятся привиться даже больше одного раза. Между медперсоналом и мужчиной лет 60 состоялся следующий диалог:

— Какую вакцину делаете?

— «Совигрипп».

— А, я думал другую, эту я уже на выборах сделал!

Медики переглянулось: «Вот народ! Сделал же уже прививку, зачем опять идет!»

За те пятнадцать минут, которые корреспондент «Реального времени» провела рядом с прививочным пунктом, здесь остановились по меньшей мере 10 человек

Кому не надо делать прививку



Противопоказаний к прививке от гриппа немного:

аллергия на куриный белок (в составе вакцины есть компоненты на его основе);

заболевания в острой форме (кашель, насморк, температура, обострение хронических заболеваний);

другие прививки, сделанные в течение последнего месяца.

На мобильных пунктах делают только прививку от гриппа. Подошедшая женщина спросила, где и как можно привиться еще и от пневмококка. Иммунолог ей ответила:

— Прививка от пневмококка платная, у нас пока ее нет, а то мы бы с удовольствием прививали. Но если вы решите сделать и ее тоже, то только через месяц после прививки от гриппа, и только в условиях поликлиники — перед ней надо более подробный медосмотр пройти, чем здесь. Такие прививки можно делать или одновременно — в один день, или же с разницей в месяц.



Людмила Губаева