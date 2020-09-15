«Жить хочется еще»: казанцев начали прививать у станций метро
«90—100 человек в день мы прививаем в поликлинике»
На выходах из станций казанского метро вот уже второй день стоят мобильные прививочные пункты — они представляют собой обычные машины скорой помощи. У станции метро «Площадь Тукая» этот пункт обслуживает бригада из казанской поликлиники №7 (к ней прикреплена часть жителей Вахитовского района): врач-иммунолог и две медицинские сестры.
Медики рассказывают «Реальному времени»:
— Мы предлагаем вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа, рекомендованные ВОЗ на этот год. Люди идут очень активно, причем с самого начала прививочной кампании. С тех пор, как в конце августа к нам поступила вакцина, 90—100 человек в день мы прививаем сейчас в поликлинике. Идут те, кто в прошлом году привились, хорошо себя чувствовали весь год и хотят обезопаситься в этом году.
Возле автомобиля проходит регистрация: нужно показать паспорт, пройти опрос на предмет того, не болеете ли вы ничем сейчас. Здесь же вам измерят температуру, при необходимости могут и горло посмотреть (запас стерильных шпателей в автомобиле есть).
Если у желающего привиться нет с собой маски, ее выдадут. О том, что человек привит, выдается справка: в ней указывается серия вакцины, доза, печать организации, которая сделала прививку.
«В поликлинике надо протопать столько маршрутов!»
За те пятнадцать минут, которые корреспондент «Реального времени» провела рядом с прививочным пунктом, здесь остановились по меньшей мере 10 человек. Две девочки-тинейджера, проходя мимо, спросили:
— А что тут такое?
— Прививка от гриппа. 18 лет есть? — строго спросили их медики.
Девочки радостно ответили, что нет, и убежали.
А вот пенсионерка Наталья Николаевна уверенно подошла к автомобилю, спросила, кто последний, и решительным жестом вынула из сумки маску и паспорт.
— Обязательно делаю уже пятый год такую прививку. Болеешь, во-первых, редко, а во-вторых, всего два-три дня. У меня один знакомый заболел, у него были серьезные осложнения. Я всегда делаю на станции метро «Козья Слобода», это очень удобно. В поликлинике — там никакого комфорта, там надо записаться к врачу, протопать столько маршрутов! Вы извините (обращаясь к врачу-иммунологу, стоящему рядом, — прим. ред.), это неудобно! Поэтому я стараюсь делать у метро. Молодцы, что такое устроили. На выборах я тоже хотела сделать прививку, но там почему-то не было такого пункта, я специально спросила. Хотя объявляли!
Продолжая светскую беседу, Наталья Николаевна сообщила, что несколько дней назад вернулась из Краснодара:
— И там нет никакой пандемии! Воздух и солнце!
Другая дама в очереди (в которой на тот момент было уже трое человек) возмутилась в ответ:
— Как уж не было! У меня знакомая четыре месяца отсидела в другой области, не ехала в Краснодар из-за эпидемии!
Мужчина по имени Ильнур признался, что прививку делает впервые. На вопрос: «Зачем?» — пожимает плечами:
— Жить хочется еще потому что... Узнал про то, что тут делают прививки, вчера — мне коллеги сказали, что стоит тут машина. Вот и пришел.
Несколько человек спросили, от коронавируса ли здесь прививают. Медики разводят руками: этой вакцины в Казани еще нет, да и плановая иммунизация пока не запланирована.
Некоторые из посетителей, судя по всему, стремятся привиться даже больше одного раза. Между медперсоналом и мужчиной лет 60 состоялся следующий диалог:
— Какую вакцину делаете?
— «Совигрипп».
— А, я думал другую, эту я уже на выборах сделал!
Медики переглянулось: «Вот народ! Сделал же уже прививку, зачем опять идет!»
Кому не надо делать прививку
Противопоказаний к прививке от гриппа немного:
- аллергия на куриный белок (в составе вакцины есть компоненты на его основе);
- заболевания в острой форме (кашель, насморк, температура, обострение хронических заболеваний);
- другие прививки, сделанные в течение последнего месяца.
На мобильных пунктах делают только прививку от гриппа. Подошедшая женщина спросила, где и как можно привиться еще и от пневмококка. Иммунолог ей ответила:
— Прививка от пневмококка платная, у нас пока ее нет, а то мы бы с удовольствием прививали. Но если вы решите сделать и ее тоже, то только через месяц после прививки от гриппа, и только в условиях поликлиники — перед ней надо более подробный медосмотр пройти, чем здесь. Такие прививки можно делать или одновременно — в один день, или же с разницей в месяц.
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