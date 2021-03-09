В Челнах экс-начальник ОБОП стал замдиректора предприятия

Фото: Ирина Плотникова

В Набережных Челнах экс-начальник ОБОП Даниль Закиров занял пост заместителя директора по общим вопросам на одном из предприятий с сентября прошлого года. Об этом сообщает сhelny-biz.ru. Компания работает в сфере производства автозапчастей и механической обработки металла.



Ранее экс-глава получил 2 года условного срока за превышение должностных полномочий. Сам подсудимый вину не признал.

Закирова обвинили в том, что он давил на подозреваемого, который должен был взять вину на себя. Для экс-начальника запрашивали 2 года колонии, но бывший полицейский получил условный срок.