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В Челнах экс-начальник ОБОП стал замдиректора предприятия

13:46, 09.03.2021
В Челнах экс-начальник ОБОП стал замдиректора предприятия
Фото: Ирина Плотникова

В Набережных Челнах экс-начальник ОБОП Даниль Закиров занял пост заместителя директора по общим вопросам на одном из предприятий с сентября прошлого года. Об этом сообщает сhelny-biz.ru. Компания работает в сфере производства автозапчастей и механической обработки металла.

Ранее экс-глава получил 2 года условного срока за превышение должностных полномочий. Сам подсудимый вину не признал.

Закирова обвинили в том, что он давил на подозреваемого, который должен был взять вину на себя. Для экс-начальника запрашивали 2 года колонии, но бывший полицейский получил условный срок.

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ОбществоВластьБизнес Татарстан
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