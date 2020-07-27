Экс-полицейский из Челнов получил два года условно за «назначение» виновного в поджоге

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

В Набережных Челнах суд признал бывшего начальника ОБОП Даниля Закирова виновным в превышении полномочий. Установлено, что экс-полицейский пытался заставить Ильгиза Шайхелисламова оговорить себя.

Как сообщается на сайте суда, сам экс-руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью не признал себя виновным.

Дело тянется с 2016 года. В октябре неизвестные устроили поджог в адвокатской конторе. Они внесли в офис газовый баллон, обложили его досками и подожгли.

Ранее следователи инкриминировали Закирову целый список преступлений, среди которых вымогательство 5 млн рублей, бесплатное секс-обслуживание, подбросы наркотиков и патронов неугодным предпринимателям, пытки и слежка за адвокатами из той самой конторы.