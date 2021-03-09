Татарстан предлагает удвоить зарплаты медицинским работникам поликлиник
Татарстан на федеральном уровне инициирует увеличение зарплаты медикам поликлинического звена в два раза, сообщил на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Глава Минздрава республики обратил внимание, что пандемия коронавируса показала важность работы медицинских работников: большинство медучреждений перепрофилировали в госпитали для больных коронавирусом и основную работу с населением вели работники поликлиник.
Также Садыков заявил, что в медучреждениях Казани планируется увеличить коечный фонд.
«Мы построим новую поликлинику, вопросы возникают серьезные с учетом предложения двукратного увеличения заработной платы», — сообщил Садыков.
В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Татарстан из общей суммы получит 375,6 млн рублей. В резерве останутся 3,6 млрд рублей.ОбществоМедицина Татарстан
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