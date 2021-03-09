Жертвы домашнего насилия могут начать получать «охранный ордер»

Жертвам домашнего насилия, а также их родственникам могут выдавать «охранные ордера», рассказала зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.



По законопроекту, решение о выдаче «охранного ордера» будет принимать полицейский. Также «охранный ордер» может получить и ближайшее окружение жертвы — мама или подруга. При этом инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина.

«Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так», — приводит «РИА Новости» слова Пушкиной.

После инцидента либо жертва, либо инициатор должен покинуть помещение. Жилья его не лишают, такие меры может принять только суд.

Если жертве некуда уйти, то она может обратиться в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей России.

Фото: kzn.ru

«Охранный ордер» будет иметь ограниченное время действия. За это время «мучитель» должен будет пройти психологические курсы, например по борьбе с гневом. Все это время он не должен преследовать жертву.

Ранее 8 марта в Казани на улице Баумана прошел одиночный пикет в поддержку принятия закона о домашнем насилии.



Ольга Плешкова