В Татарстане столкнулись пассажирский автобус и большегруз

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане столкнулись пассажирский автобус и большегруз. Пострадали три человека, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Авария произошла в 9.50 на 61-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Автомобиль развернуло, и он столкнулся с пассажирским автобусом.

Водитель автобуса и два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.



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Ольга Плешкова