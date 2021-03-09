В Татарстане столкнулись пассажирский автобус и большегруз
В Татарстане столкнулись пассажирский автобус и большегруз. Пострадали три человека, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Авария произошла в 9.50 на 61-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Автомобиль развернуло, и он столкнулся с пассажирским автобусом.
Водитель автобуса и два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее под Самарой в ДТП с грузовиком погибли семь человек.
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