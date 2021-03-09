В Минобрнауки РТ рассказали об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин рассказал, что в этом году в контрольно-измерительные материалы для выпускников школ внесены минимальные изменения.

Так, по некоторым предметам уточняются только отдельные критерии оценивания. По математике, географии, химии, обществознанию, физике и иностранному языку отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ. В КИМах по русскому языку, литературе, биологии и истории все основные характеристики экзаменационной работы сохранены, отметил Хадиуллин.

Есть и некоторые уточнения формулировок, изменения первичных баллов за выполнение работы. Например, по русскому языку они повысились с 58 до 59 баллов. По биологии увеличили время выполнения работы с 210 минут до 235 минут.

Также новшеством этого года является сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. В отличие от бланковой системы экзаменов, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования. Исключение — примеры на Basic.

Сегодня в Минобрнауки РТ напомнили, что выпускники 11 классов, не поступающие в вузы, не будут сдавать ЕГЭ.

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.