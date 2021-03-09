В Минобрнауки РТ напомнили, что выпускники 11 классов, не поступающие в вузы, не будут сдавать ЕГЭ

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин напомнил, что выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по двум предметам: по русскому языку и по математике, что является основанием для получения аттестата о среднем образовании.

Выпускники, планирующие поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку, добавил глава Минобрнауки РТ.

Основанием выдачи аттестата для лиц с ОВЗ, а также лицам, являющимися детьми-инвалидами, является прохождение государственной итоговой аттестации по программе среднего общего образования в форме ГВЕ или ЕГЭ по русскому языку. В данном случае дети выбирают сами.

ЕГЭ проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать ЕГЭ досрочно. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации подавалось до 1 февраля включительно. После 1 февраля — при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, рассказал Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявления принимались в Минобрнауки РТ. Эти же заявления рассматриваются на заседании государственной аттестационной комиссии. Выпускники прошлых лет подают заявления лично. А выпускники текущего года через ходатайство школы и отдела образования. Главное условие — заявиться необходимо не позднее, чем за две недели до экзамена.

Допуском 11-классников к ГИА по-прежнему является итоговое сочинение или изложение, за которые необходимо получить зачет. В связи с неблагоприятной эпидситуацией на территории РФ проведение итогового сочинения было перенесено. Основной срок — 15 апреля. Дополнительные сроки — 5 мая и 19 мая.

Ранее в России предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников. Их пишут с марта по май учащиеся 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций.

