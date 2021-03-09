В Казани пройдет конкурс по формированию кадрового резерва для образовательных учреждений

С 11 марта в Казани стартует открытый конкурс по формированию кадрового резерва для образовательных учреждений (школы, детсадов, учреждений допобразования). Об этом во время «делового понедельника» объявил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

К участию приглашают всех желающих из разных регионов страны. На втором этапе конкурсная комиссия во время собеседования оценит уровень знаний кандидата в кадровый резерв.

Об условиях конкурса и необходимых документах можно узнать на официальном портале органов местного самоуправления. Документы будут принимать с 5 по 9 апреля по адресу: Большая Красная, 1. Телефон управления образования: 292-27-48.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школах России появится должность советника директора по воспитательной работе.