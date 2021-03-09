В метро Казани могут протестировать работу сети 5G

В метро Казани могут начать тестирование работы сети 5G на частотах 3,4—3,8 ГГц, сообщают «Ведомости». Заняться этим намерена компания Freshtel, дочерний оператор «Ростелекома».

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) еще не согласовала решение о тестировании сети 5G в казанском метрополитене. Оператор намерен задействовать в своем эксперименте и метро Москвы.

«Нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, пусть эти зоны будут в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например в метро», — заявил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

Диапазон 3,4—3,8 ГГц считается оптимальным для сетей 5G. «Ведомости» обратили внимание, что «Ростелеком» может остаться единственным оператором, у которого будет к нему доступ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2018 году компания организовала три пилотные зоны тестирования 5G, в том числе татарстанском Иннополисе.

Почему у сетей пятого поколения появилось столько недоброжелателей, как работает эта технология и может ли она нанести вред человеческому организму — читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина