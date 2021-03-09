Из Ижевска в Нижнекамск будут ходить сдвоенные поезда

В минувшие выходные из Ижевска в Нижнекамск совершил свой первый выезд сдвоенный поезд из двух составов рельсовых автобусов РА-3. Такая практика продолжится в дальнейшем, сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Решение об удвоении состава было принято в связи с увеличением пассажиропотока в праздничные выходные, добавил он. Горбачев обратил внимание, что запуск такого поезда в Ижевске на Горьковской железной дороге осуществляется впервые.

Глава Минтранса Удмуртии отметил, что в сдвоенных поездах РА-3 система отопления автоматически поддерживает температуру в 18 градусов.

Напомним, что до 30 апреля изменен порядок курсирования пригородных поездов сообщением Казань — Сосновка — Казань и Казань — Арск.



Татьяна Демина