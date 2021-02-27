До 30 апреля изменится порядок курсирования ряда пригородных поездов из Казани

С 1 марта по 30 апреля изменится порядок курсирования пригородных поездов сообщением Казань — Сосновка — Казань и Казань — Арск. Об этом говорится в сообщении Миндортранса РТ.



Так, поезд №6427 Сосновка — Казань отправится со станции в 14:17 (на 32 минуты позже). Далее изменения коснутся всех остановок по ходу следования поезда. Прибытие на станцию Казань — в 18:05 (на 40 минут позже). 6 апреля поезд будет следовать согласно действующему расписанию.

Поезд №6428 из Казани в Сосновку отправится в 16:36 (на 11 минут позже). Изменения коснутся всех остновок. Прибытие на станцию Сосновка в 20:07 (на 10 минут позже).

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Поезд №6926 из Казани в Сосновку отправится в 16:16 (на 3 минуты позже). До станции Куркачи поезд следует изменённым расписанием. Прибытие на станцию Сосновка запланировано в 19:05.

Поезд №6408 из столицы Татарстана в Арск отправится в 17:30 (на 2 минуты позже). Прибытие на станцию Арск — в 19:14 (на 7 минут позже).



Напомним, в Татарстане в текущем году построят четыре современных одноуровневых пешеходных перехода: на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км. Это наиболее интенсивные участки движения поездов.