В Советском районе Казани хотят срубить сотни деревьев под торговый центр

С началом весны в ЖК «Арт Сити» начали подготовку площадки под строительство многофункционального торгового центра. По сообщению жителей «сталинок» на ул. Искра, 9 и 1/106, застройщик со 2 марта ведет вырубку деревьев на прилегающей территории.



— Это последние деревья на территории Октябрьского городка, которые уцелели при застройке — в большинстве здоровые, крепкие, большие. Рабочие начали их пилить, даже не имея порубочного билета. Мы вызвали полицию, а сейчас обратились в прокуратуру, однако боимся, что пока идет разбирательство, зеленую зону полностью снесут, — рассказала «Реальному времени» Дилфуза Пардабаева.

В акте обследования пошедших под снос зеленых насаждений, подписанном инженером городского Комитета внешнего благоустройства Плотниковой (она числится председателем комиссии, акт составлен в присутствии представителя ООО «Арт Сити Молл» Горелова), указано, что под снос идут 96 тополей, 80 кленов, 20 берез, 3 вяза, 2 сосны, 14 лип, 5 елей, 2 осины, 1 рябина — все «в удовлетворительном состоянии», однако не подлежащие пересадке из-за больших габаритов. Пересадить, согласно акту, предстоит 10 елей, 2 березы и 3 куста можжевельника.

Жители Октябрьского городка и соседнего «Арт Сити» выступили против вырубки и за сохранение всей зеленой зоны. Местные жители обратились в прокуратуру Советского района Казани с заявлением, в котором просят проверить законность вырубки деревьев. Как указано в акте, компенсационное озеленение будет произведено на площади 2 145 кв. м, притом что снос насаждений идет на площади около 17 тыс. кв. м, то есть почти в восемь раз большей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова