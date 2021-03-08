ЕСПЧ рассмотрит дело о девочке из Татарстана, которую во время следствия заставили говорить о насилии

Впервые ЕСПЧ принял к рассмотрению дело из России о повторной психологической травматизации детей, которые стали жертвами сексуального насилия, во время следствия и суда. Девушке из Татарстана, над которой насилие совершалось с шестилетнего возраста, во время следствия пришлось пересказывать обстоятельства преступления не менее 23 раз.

Жалобу подали в ЕСПЧ еще в августе 2020 года, однако суд отреагировал на нее только сейчас. Несовершеннолетнюю допрашивали даже после того, как врачи выявили у нее депрессию, а психологи порекомендовали не привлекать ее к следственным действиям. Кроме того, во время одного из опознаний девочка столкнулась с предполагаемым насильником. У следствия была видеозапись ее показаний, но ее пришлось переделывать, поскольку первый вариант потеряли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представители пострадавшей считают, что в данном случае были нарушены две статьи Конвенции о правах человека: статья 13 о праве на эффективное средство правовой защиты и статья 3 о запрете пыток и жестокого обращения. В рамках дела о насилии над несовершеннолетней проходят четверо мужчин, одного из них уже осудили, пишут «Открытые медиа».

В начале марта в Татарстане на 19 лет посадили 32-летнего мужчину, который девять лет назад ограбил, изнасиловал и убил 24-летнюю девушку.



Татьяна Леухина