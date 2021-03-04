В Татарстане раскрыли еще одно давнее преступление: убийцу посадили на 19 лет

В Татарстане на 19 лет посадили 32-летнего мужчину, который девять дет назад ограбил, изнасиловал и убил 24-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

По данным следствия, 7 июля 2012 года в лесопосадке рядом с дорогой Арск — Большая Атня было обнаружено тело девушки с признаками сексуального насилия. Накануне вечером девушка приехала на встречу выпускников в Большую Атню, переночевала у подруги, а днем ушла на остановку, чтобы на попутке добраться до Арска. Там она села в неустановленный автомобиль, водитель которого, предположительно, совершил преступление.

Фото: realnoevremya.ru

Девять лет назад задержать предполагаемого преступника не удалось. Однако в 2020 году следователи провели ольфакторную экспертизу, которая подтвердила причастность к убийству однокурсника девушки — они вместе учились в техникуме. В СК отметили, что он агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился на сотрудников полиции. В результате против него было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Мужчине назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



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Ольга Плешкова