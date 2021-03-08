В Татарстане в ближайшие дни ожидаются морозы до -26 градусов

В Татарстан в ближайшие дни придут морозы до -26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

В среду, 10 марта, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью, утром -16..-21˚, при прояснениях до -24˚. Днем температура поднимется до -11..-16˚. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 11 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночные температуры достигнут -18..-23 градуса, при прояснениях до -26˚. Максимальная температура воздуха днем -10..-15 градусов.

Сегодня в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области на участках федеральной трассы М-5 ввели ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков из-за погодных условий.



Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что в марте температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы.