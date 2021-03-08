В Татарстане из-за ухудшения погоды временно ограничено движение по трассе М-5

В Татарстане, Башкирии и Оренбургской области на федеральной трассе М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск с км. 1194+500 по км. 1296+000 вводится временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков.

Ограничение действует с 11.30 8 марта в связи с низовой метелью, обильным снегопадом и ограничением видимости на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На 1194 км. трассы М-5 расположен подвижный пункт обогрева №4 десятого пожарно-спасательного отряда, ведется непрерывный мониторинг обстановки с использованием 80 камер наблюдения.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ с 18 часов 7 марта до 18 часов 8 марта в республике ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с этим Госавтоиспекция Татарстана напомнила автомобилистам и другим участникам дорожного движения о правилах безопасности на дорогах в условиях ухудшения погоды.



Татьяна Демина