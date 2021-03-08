С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 831,3 тысячи тонн снега

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

С начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли более 831,3 тыс. тонн снега, за прошедшие сутки — более 3,1 тыс. тонн снега. За день в уборке задействовали 413 единиц техники и 336 рабочих. Об этом сообщили на сайте мэрии города.



Сегодня в Казани улицы убирали 344 дорожных рабочих и 225 единиц специальной техники, в том числе 22 самосвала, 69 тракторных щеток, 70 комбинированных дорожных машин, 38 фронтальных погрузчиков, 18 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Снег вывозили с участков на улицах Аграрная, Айдарова, Амирхана, Батурина, Ботаническая, Взлетная, Гвардейская, Губкина, Ершова, Зорге, Ипподромная, Космонавтов, Кремлевская, Аделя Кутуя, Ленинградская, Максимова, Павлова и Роторная. Еще убирали участки на проспекте Камалеева, Мамадышском и Сибирском тракте и других участках улиц.

Фото: kzn.ru

Напомним, за прошедшие сутки в Казани с улиц вывезли более 9 тысяч тонн снега, в уборке задействовали 589 единиц техники и 454 рабочих.

В соцсети появилось видео, в котором автомобилист из Самары пожаловался на неочищенные от снега дороги Казани. На кадрах видно, что на всем протяжении трассы, по которой он едет, лежит снег.

Маргарита Головатенко