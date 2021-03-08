Соцсети: автомобилист из Самары пожаловался на неочищенные от снега казанские дороги

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Автомобилист из Самары пожаловался на неочищенные от снега дороги Казани. Ролик с гневными высказываниями опубликован в одном из казанских сообщества в соцсети.

«Это просто позорище!», — заявляет автор видео. По его словам, в любой из деревень Самарской области дороги чище, чем в столице Татарстана.

Скриншот/Instagram.com/vkazani.znaut

«Каша! Не проехать. Ужас!», — высказал свое мнение о дорогах в Казани самарский автомобилист. На кадрах видео видно, что на всем протяжении трассы, по которой он едет, лежит снег.

Напомним, МЧС предупредило татарстанцев о метели и снежных заносах на дорогах 8 марта.

Ранее в мэрии Казани сообщили, что к следующему зимнему сезону казанский парк дорожной техники пополнится новыми машинами, что позволит улучшить качество уборки снега на дорогах, сократив время ее проведения. Мэр города Ильсур Метшин объяснял существующие в столице Татарстана проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих.



Татьяна Демина