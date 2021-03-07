За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 9 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки в Казани с улиц вывезли более 9 тысяч тонн снега, в уборке задействовали 589 единиц техники и 454 рабочих, сообщается на сайте мэрии города.



Сегодня днем в Казани на уборку направят 213 единиц техники, в том числе 58 комбинированных дорожных машин, 59 тракторных щеток, 31 самосвал, 41 фронтальный погрузчик, 11 МКСМ «Барсик» и другие виды техники. На уборку улиц татарстанской столицы выйдут 278 рабочих.

Убирать снег будут с улиц Амирхана, Беломорская, Восстания, Дементьева, Аделя Кутуя, Несмелова, а также с территории Большого казанского кольца, Сибирского тракта, проспекта Победы и других.

С начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 828,2 тысяч тонн снега. Противогололедных материалов за сутки использовано — 168 тонн, с начала сезона — 73,8 тыс. тонн.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что к следующему зимнему сезону казанский парк дорожной техники пополнится новыми машинами. Это позволит улучшить качество уборки снега на дорогах, сократив время ее проведения.

Маргарита Головатенко