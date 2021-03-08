Вице-мэр Москвы прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России. По словам Раковой, она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была».

Она подчеркнула, что речь идёт не обо всех вакцинах.

«Есть вакцины, вакцинация которыми принципиальна. Я не скажу, что я бы сделала её обязательной от COVID-19. Но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые действительно несут колоссальные риски», — цитирует ее RT.

В прошлом году рабочая группа по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19 в Совете Федерации предложила запретить прием детей без прививок в дошкольные учреждения и школы. Председатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации.