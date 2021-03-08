Казанский врач рассказал, как выявить грипп по сыпи на теле

Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани, доцент кафедры педиатрии КГМА Ильдус Лутфуллин рассказал, что сыпь на теле, которая не бледнеет при надавливании, свидетельствует о заболевании гриппом.

Снижение свертываемости крови, или геморрагический синдром, является одним из проявлений гриппа. Чаще всего он проявляется в виде точек на теле человека, которые не имеют диаметра и выглядят как след от укола иглой (петехия), или в виде мелких красных кружков (пурпура).

Возникновение таких симптомов у ребенка с температурой, также носовое кровотечение и кровоизлияние в конъюнктиву могут свидетельствовать о том, что «под маской ОРВИ может быть сепсис, инвазивная форма менингококковой инфекции, тяжелый грипп», — сообщил Лутфуллин в своем Instagram-аккаунте.

Ранее врач-оториноларинголог детской поликлиники №3 Набережных Челнов Лилия Шарифуллина рассказала о лечении основных детских заболеваний и их профилактике.

Татьяна Демина