Завтра горка в казанском парке Горького работает последний день

Понедельник, 8 марта, станет последним днем работы горки в парке им. Горького в Казани. Сегодня и завтра она открыта с 10.00 до 20.00.

После праздничных выходных горку в казанском парке Горького демонтирую, сообщается в Instagram-аккаунте городской Дирекции парков и скверов.

Казанцам также напомнили, что вход на горку со своими тюбингами бесплатный.

Напомним, в Казани в начале февраля рабочие приступили к разборке новогодних световых инсталляций на улице Баумана.



Татьяна Демина