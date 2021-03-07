Завтра горка в казанском парке Горького работает последний день
Понедельник, 8 марта, станет последним днем работы горки в парке им. Горького в Казани. Сегодня и завтра она открыта с 10.00 до 20.00.
После праздничных выходных горку в казанском парке Горького демонтирую, сообщается в Instagram-аккаунте городской Дирекции парков и скверов.
Казанцам также напомнили, что вход на горку со своими тюбингами бесплатный.
Напомним, в Казани в начале февраля рабочие приступили к разборке новогодних световых инсталляций на улице Баумана.
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