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Завтра горка в казанском парке Горького работает последний день

17:24, 07.03.2021
Завтра горка в казанском парке Горького работает последний день
Фото: instagram.com/park.kzn

Понедельник, 8 марта, станет последним днем работы горки в парке им. Горького в Казани. Сегодня и завтра она открыта с 10.00 до 20.00.

После праздничных выходных горку в казанском парке Горького демонтирую, сообщается в Instagram-аккаунте городской Дирекции парков и скверов.

Казанцам также напомнили, что вход на горку со своими тюбингами бесплатный.

Напомним, в Казани в начале февраля рабочие приступили к разборке новогодних световых инсталляций на улице Баумана.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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