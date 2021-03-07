Казань вошла в число популярных направлений для путешествия на 8 марта

Казань вошла в число популярных направлений для путешествий на выходные, приуроченных к Международному женскому дню — 8 Марта: 2,7% планируют отправиться в столицу Татарстана на самолете, а еще 1,9% — на поезде, пишет RT.

Специалисты сервиса OneTwoTrip выяснили, что 23% россиян в эти выходные полетят в Москву, 11% — в Сочи, а 9,2% в Санкт-Петербург. Также на 8 марта жители России решили слетать в Симферополь (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Краснодар (3,4%), Калининград (3,3%), Стамбул (2,8%) и Махачкалу (2,1%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В топ-3 самых популярных направлений для путешествия на поезде у россиян вошли Москва (27,4%), Санкт-Петербург (13,6%), Нижний Новгород (2,5%). Казань заняла в этом списке четвертое место. Замкнул топ-5 Хабаровск — в него на выходные отправились 1,6% россиян.

Напомним, столица Татарстана оказалась в списке городов, в которые можно недорого слетать в Международный женский день. В Казань, а также Уфу и Махачкалу можно было приобрести билет на самолет стоимостью от пяти до десяти тысяч рублей.



Татьяна Демина