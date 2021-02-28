Казань оказалась в списке городов для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

Казань оказалась в списке городов, в которые можно недорого слетать в Международный женский день. Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали перечислили города, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тысяч рублей.

Лидер списка: Санкт-Петербург. Сюда авиабилет из Москвы в оба конца стоит в среднем 3,9 тысячи рублей. Второе место досталось Воронежу, куда можно улететь за четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, можно увидеть Екатеринбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В столицу Татарстана, Уфу, Махачкалу стоит улететь от пяти до десяти тысяч рублей. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тысячи рублей, передает «РИА Новости».

В декабре Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных российских городов для рождественских путешествий.

