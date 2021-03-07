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«Уфа» сыграла безголевую ничью с «Уралом» в матче РПЛ

16:12, 07.03.2021
«Уфа» сыграла безголевую ничью с «Уралом» в матче РПЛ
Фото: vk.com/fc_ue

«Уфа» в гостях сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

На 13-й минуте игры уфимцы остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Парфе Бизозы. Несмотря на преимущество, уральцы так и не смогли реализовать свои голевые моменты.

Вратарь уфимцев Александр Беленов провел четвертый матч «ноль» в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, в прошлом чемпионате страны голкипер «Уфы» был признан лучшим в лиге по количеству «сухих» игр.

После этой ничьи команда из столицы Башкортостана поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по количеству набранных очков (14 баллов) с тульским «Арсеналом», имеющим один матч в запасе.

21-й тур. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 0:0 (0:0).


СпортФутбол Башкортостан
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