«Уфа» сыграла безголевую ничью с «Уралом» в матче РПЛ

«Уфа» в гостях сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

На 13-й минуте игры уфимцы остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Парфе Бизозы. Несмотря на преимущество, уральцы так и не смогли реализовать свои голевые моменты.

Вратарь уфимцев Александр Беленов провел четвертый матч «ноль» в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, в прошлом чемпионате страны голкипер «Уфы» был признан лучшим в лиге по количеству «сухих» игр.



После этой ничьи команда из столицы Башкортостана поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по количеству набранных очков (14 баллов) с тульским «Арсеналом», имеющим один матч в запасе.

21-й тур. Российская Премьер-лига.

«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 0:0 (0:0).

Завершаем матч в ничью

Счет на табло 0:0#УралУфа pic.twitter.com/frKzKR4mOh — ФК Урал (@FCURAL) March 7, 2021



