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В Татарстане определили обладательницу титула «Татар кызы 2021»

14:30, 07.03.2021
В Татарстане определили обладательницу титула «Татар кызы 2021»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане определили обладательницу гран-при республиканского конкурса «Татар кызы 2021». Ей стала Айгуль Котдусова, которая представит республику в одноименном конкурсе международного уровня, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В финале конкурса приняли участие 12 девушек из разных населенных пунктов Татарстана. На протяжении двух недель в Казани они проходили образовательную и культурную программу, занимались с педагогами по хореографии, вокалу и художественному слову.

«Участницы «Татар кызы» — настоящие преемницы великих татарских женщин», — заявил на церемонии награждения руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Каждую финалистку конкурса награждили в отдельной номинации. Обладательницей титула «Казанская красавица» («Казан гүзәле») стала Илюзя Магсумова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, студентка 4-го курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина стала единственной представительницей России на ежегодном конкурсе красоты Miss Grand International.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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