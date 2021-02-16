Казанская студентка представит Россию на конкурсе Miss Grand International

Студентка 4-го курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина стала единственной представительницей России на ежегодном конкурсе красоты Miss Grand International.

«Мой образ — это образ русской девушки. На конкурс везу русский наряд», — рассказала девушка.

Студентка неоднократно участвовала в конкурсах красоты. В ее копилке достижений титул первой вице-мисс конкурса «Мисс туризм России», титул второй вице-мисс Miss Aura International и другие, сообщает Центр медиакоммуникаций КФУ.

Конкурс Miss Grand International, где Мусина представит Россию, пройдет с 28 февраля по 29 марта в Таиланде. Участницы представят национальный костюм, выступят с двухминутными монологами на тему «Нет войне и насилию!» и пройдут другие испытания. Победительница конкурса отправится в страны третьего мира с целью пропаганды отказа от войны и насилия.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре студентка Казанского государственного института культуры Анна Семеновых стала обладательницей титула «Мисс студенчество России — 2020».



Татьяна Демина