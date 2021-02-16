Казанская студентка представит Россию на конкурсе Miss Grand International
Студентка 4-го курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Гузель Мусина стала единственной представительницей России на ежегодном конкурсе красоты Miss Grand International.
«Мой образ — это образ русской девушки. На конкурс везу русский наряд», — рассказала девушка.
Студентка неоднократно участвовала в конкурсах красоты. В ее копилке достижений титул первой вице-мисс конкурса «Мисс туризм России», титул второй вице-мисс Miss Aura International и другие, сообщает Центр медиакоммуникаций КФУ.
Конкурс Miss Grand International, где Мусина представит Россию, пройдет с 28 февраля по 29 марта в Таиланде. Участницы представят национальный костюм, выступят с двухминутными монологами на тему «Нет войне и насилию!» и пройдут другие испытания. Победительница конкурса отправится в страны третьего мира с целью пропаганды отказа от войны и насилия.
В декабре студентка Казанского государственного института культуры Анна Семеновых стала обладательницей титула «Мисс студенчество России — 2020».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым