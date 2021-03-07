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В Нижнекамске водитель сбила двух школьников на зебре

13:29, 07.03.2021
В Нижнекамске водитель сбила двух школьников на зебре
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РТ

На улице Юности в Нижнекамске водитель за рулем KIA Sportage сбила 8-летних мальчика и девочку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Мальчика экстренно доставили в медучреждение, предварительный диагноз — сотрясение мозга. Девочка пострадала меньше, она ушибла коленный сустав.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном наезде на пешехода на трамвайных рельсах по улице Татарстан. 33-летний бизнесмен Михаил Бычков получил 6 лет колонии общего режима за нарушение ПДД в состоянии опьянения, в апелляции наказание снизили до 5 лет и 9 месяцев.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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