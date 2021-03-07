В Нижнекамске водитель сбила двух школьников на зебре
На улице Юности в Нижнекамске водитель за рулем KIA Sportage сбила 8-летних мальчика и девочку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
Мальчика экстренно доставили в медучреждение, предварительный диагноз — сотрясение мозга. Девочка пострадала меньше, она ушибла коленный сустав.
Сейчас проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
В феврале в Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном наезде на пешехода на трамвайных рельсах по улице Татарстан. 33-летний бизнесмен Михаил Бычков получил 6 лет колонии общего режима за нарушение ПДД в состоянии опьянения, в апелляции наказание снизили до 5 лет и 9 месяцев.
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