Казанца посадили почти на 6 лет за нарконаезд на пешехода

Фото: "Реальное время"

В Казани вступил в силу приговор по делу о смертельном наезде на пешехода на трамвайных рельсах по улице Татарстан. 33-летний бизнесмен Михаил Бычков получил 6 лет колонии общего режима за нарушение ПДД в состоянии опьянения, в апелляции наказание снизили до 5 лет и 9 месяцев, передает журналист «Реального времени».



Согласно приговору Вахитовского райсуда Казани, 15 октября 2019 года Бычков за рулем «Киа Оптима» в нарушение запрещающих знаков и дорожной разметке на улице Татарстан двигался по трамвайной полосе. Причем на скорости около 78 км/ч, проявляя тем самым «преступное легкомыслие». Скорость не была снижена и при подъезде к трамвайной остановке, которую согласно знакам, водитель должен был объехать справа. Он проехал прямо и сбил мужчину, пересекавшего рельсы в этот момент. Пешеход скончался в больнице.

После ДТП Бычков отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя сотрудники ГАИ усмотрели в его поведении признаки наркотического опьянения. На суде вину водитель полностью признал, однако после жесткого приговора решил его оспаривать.

В Верховном суде РТ адвокат осужденного делился мнением, что «в причинной связи с наступившими последствиями состоят лишь действия самого пешехода, допустившего нарушение требований ПДД РФ», но «указанные обстоятельства не нашли отражения в приговоре». Защитник предлагал смягчить наказание и отправить его клиента в колонию-поселение.

Верховный суд РТ сократил срок посадки Бычкова на 3 месяца, признав смягчающими вину обстоятельствами добровольное возмещение морального вреда осужденным и наличие у него малолетнего ребенка.

К моменту вступления этого приговора в силу водитель успел заработать вторую судимость — за хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. В июле 2020-го при личном досмотре полицейские обнаружили у него 2,7 грамма мефедрона. Бычков объяснял — нашел три пакетика в подъезде, за почтовым ящиком, и решил оставить себе. По этому делу тот же Вахитовский райсуд Казани приговорил Бычкова к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.