Стоимость цветов в Казани в преддверии 8 марта возросла на 50%

Фото: Реальное время

Рост стоимости цветов в Казани составил 30-50% , а по отдельным позициям — до 100% по сравнению с 2021 годом, выяснила аналитическая служба «Реального времени».

Как объяснили изданию участники рынка, рост цен объясняется не только предпраздничным ажиотажем, но и последствиями пандемии. «Садовники в Голландии посадили меньше, чем в прошлом году, потому что опасались второй волны коронавируса. Но второй волны не было, спрос сохранился, а продукции стало меньше. Плюс производители сами подняли цены на цветы, чтобы перекрыть убытки апреля прошлого года», — объяснил нашему изданию владелец компании «Ботаника» Ильдар Тимербаев.



Сейчас тройку самых доступных вариантов открывают гвоздики (от 49 до 120 рублей за штуку), ирисы (от 60 до 120 рублей) и тюльпаны (от 60 до 100 рублей). Роза, в зависимости от длины стебля, стоит от 100 до 280 рублей за штуку, при этом в некоторых сетях стоимость розы за год выросла вдвое.



Подробнее о ситуации на рынке цветов и наиболее доступных вариантах букетов к 8 марта — в нашем материале.