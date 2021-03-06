В России за последние сутки зарегистрировали 11 022 новых случая заболевания коронавирусом

В России за сутки выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших по стране возросло до 312 181 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 15 027 человек. Таким образом, число выздоровевших возросло до 3 900 348 человек. За сутки болезнь унесла жизни 441 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 88 726 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера оперштаб сообщал о 11 024 новых случаях заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко