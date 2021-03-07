Казань замкнула топ-20 городов — любителей сериалов

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань заняла 20-е место в рейтинге городов, жители которых любят смотреть сериалы и фильмы. Первое место в этом списке досталось Перми.

В пятерку городов лидеров —любителей сериалов вошли также Омск, Волгоград, Саратов и Екатеринбург. В самом низу рейтинга оказались Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург и Томск.

Соцопрос был проведен агентством Zoom Market в 24 городах России. Рейтинг сформирован на основании четырех вопросов: фильмы или сериалы предпочитают смотреть россияне; как часто они это делают; в пользу отечественных или зарубежных сериалов делают выбор и на каком устройстве смотрят кино.

Исследование показало, что только 16% опрошенных россиян не смотрят ни фильмы, ни сериалы. 56% предпочтение отдают просмотру фильмов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Их тех, кто любит смотреть сериалы, 75% делают это каждый день и лишь 4% смотрят их раз в месяц. Большинство опрошенных россиян (67%) смотрят их в интернете, 29% отдают предпочтение телевизору.



Напомним, гендиректор ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов объявил о намерении создать кинокомпанию «Татарстан — XXI век». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина