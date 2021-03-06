В Кремле опровергли повышение пенсионного возраста для россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кремле опровергли информацию о том, что в России могут увеличить пенсионный возраст, пишет «Интерфакс». Ранее о принятии такого решения заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, из-за дефицита бюджета Пенсионного фонда России депутаты Госдумы после выборов в текущем году могут рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста для россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что это «ошибочное утверждение».

Ранее эксперт рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно в 2021 году. Минтруд России подготовил проект изменений в списке работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости



Татьяна Демина