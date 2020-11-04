Эксперт рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно в 2021 году

Право на досрочную пенсию получат работники на особо опасных и тяжелых рабочих местах, а еще занятые в наиболее важных сферах общества. Об этом сообщает «Прайм».



К работникам на вредных и опасных рабочих местах относятся металлурги, машиностроители, работники химических производств и горнодобывающей отрасли. К работникам особо важных для общества сфер отнесли медиков, педагогов, артистов и так далее.

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По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, c повышением пенсионного возраста появился целый ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию. Теперь право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья — инвалиды, родители и опекуны детей с инвалидностью, многодетные матери, ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний и работающие на Крайнем Севере.

Ранее в Минтруда РФ прокомментировали идею начисления пенсии по рангам.