Продажи Ford Transit в России в феврале выросли на 81%

Елабужский «Соллерс Форд» сообщил о продаже 1 070 новых автомобилей Ford Transit в феврале 2021 года — это на 81% больше, чем за тот же период прошлого года.

С начала текущего года завод продал 1 979 машин, что на 109% выше прошлогоднего результата за тот же период.



Как отмечает пресс-служба предприятия, для обеспечения рыночных потребностей запустили дополнительные производственные мощности и увеличили число работников.

Фото: sollersford.ru

Продажи Ford Transit в России в январе выросли на 157%. В стране за первый месяц 2021 года реализовали 909 новых автомобилей. В феврале сообщалось, что по заказу «Почты России» «Соллерс Форд» произведет 771 автомобиль Ford Transit — компания поставит машины во все регионы России.

Маргарита Головатенко