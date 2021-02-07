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Почте России поставят более 700 автомобилей Ford Transit

22:26, 07.02.2021
Почте России поставят более 700 автомобилей Ford Transit
Фото: sollersford.ru

По заказу Почты России «Соллерс Форд» произведет 771 автомобиль Ford Transit — компания поставит машины во все регионы России. Самые первые партии Почта получила уже в декабре 2020 и в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Заказ почты состоит из трех модификаций Ford Transit, включая в себя автобусы комплектации 13+1, а еще изометрические и цельнометаллические фургоны.

Заместитель генерального директора по логистике Почты России Игорь Чебунин отметил, что ежедневно отправления доставляются 6 млн человек, а в целом услугами Почты пользуется более 60 млн клиентов. Для обслуживания такого объема автопарк необходимо регулярно обновлять. Сотрудничество с елабужским предприятием позволяет выполнить поставленную задачу.

Фото: sollersford.ru

Напомним, продажи Ford Transit в России в январе выросли на 157%.

Маргарита Головатенко
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