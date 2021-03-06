Чернышенко призвал эффективно использовать объекты ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани

В Казани вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко презентовали спортобъекты, которые будут задействованы в XXI чемпионате мира FINA по водным видам спорта — 2025. Он заявил, что после завершения турнира всю инфраструктуру необходимо использовать эффективно в качестве наследия.

«Здесь мы видим, что в рамках подготовки чемпионата мира работает модель, когда в основе проведения любого большого соревнования лежит то наследие, которое оставлено», — заявил Чернышенко.

Он обратил внимание, что в Казани при подготовке чемпионату создан Центр поддержки водных видов спорта, где тренируются иностранные спортсмены, сообщает пресс-служба президента Татарстана. «И это один из видов сотрудничества и партнерства», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Фото: tatarstan.ru

Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил в Казани Дворец водных видов спорта и футбольно-регбийный манеж «Искандер».

Напомним, сегодня Чернышенко сообщил, что в Казани появится первый в мире крытый центр по хай-дайвингу. Проект строительства спортобъекта поддержан Международной федерацией плавания (FINA), в том числе с учетом будущей загрузки объектов международными мероприятиями.



Татьяна Демина