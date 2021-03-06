В Казани появится первый в мире крытый центр по хай-дайвингу

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что к XXI чемпионату мира FINA по водным видам спорта — 2025 в Казани построят первый в мире крытый центр по хай-дайвингу.

Проект строительства спортобъекта в столице Татарстана поддержан Международной федерацией плавания (FINA), в том числе с учетом будущей загрузки объектов международными мероприятиями, пишет «РИА Новости».

Общая стоимость строительства крытого центра по хай-дайвингу оценивается в 3,2 млрд рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Предполагается, что он станет частью «Спортивного парка», который объединит в себе спортобъекты, расположенные на правом берегу Казанки.

Чернышенко напомнил, что Россия впервые принимала чемпионат мира FINA в 2015 году, и он также прошел в Казани. В 2025 году на соревнования должны приехать примерно 2,5 тысячи спортсменов почти из 200 стран мира.

Напомним, право на проведение чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта Казань получила летом прошлого года. О ситуации с подготовкой к этому и другим спортивным мероприятиям «Реальному времени» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.



Татьяна Демина