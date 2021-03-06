СМИ распространили запись, на которой преподаватель КАИ призвал не «вписываться» за Навального

Студенческое издание ветер выложило в сеть аудиозапись речи преподавателя Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КНИТУ-КАИ). На запись обратило внимание издание «Медуза». В записи слышно, как преподаватель предостерегает студентов от участия в митингах, нелестно отзываясь об оппозиционере.

Сообщается, что запись прислали студенты, однако не уточняется, когда она была сделана. Казанское студенческое издание «Ветер», опубликовавшее запись, утверждает, что голос принадлежит преподавателю связанных с информатикой дисциплин в КНИТУ-КАИ Олегу Тихонову.

Преподаватель призвал студентов не «вписываться» за Навального, пояснив, что знает людей из Кирова, которые «расскажут, кто такой Навальный» (вероятно, имелось ввиду дело «Кировлеса», по которому оппозиционер был судим).

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу КАИ с просьбой подтвердить или опровергнуть факт такого высказывания преподавателя.

Маргарита Головатенко