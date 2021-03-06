Виктор Тихонов — о проблемах большинства «Ак Барса»: «Наша единственная проблема — завершение»

Виктор Тихонов, автор двух шайб в ворота нижегородского «Торпедо» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина (4:1) поделился секретом хорошей реализации. В первом матче, напомним, казанцы забросили лишь одну шайбу в основное время.



— Для нас номер один — это контроль шайбы. А там уже индивидуальные решения игроков: где бросить, где отдать пас. В таких матчах очень важен изначально простой вариант игры — бросок, помеха, добивание. А так, мы стараемся играть, создавать моменты, — рассказал форвард «Ак Барса».

Также Тихонов-младший рассказал о своих голах и роли Патриса Кормье в них.

— Патрис Кормье сделал хорошую паузу, увидел, что соперник поехал меняться и в нужный момент дал пас. Я уже был на ходу, на скорости и просто оставалось попасть. Удачно шайба залетела в ворота.

Нападающий считает, что казанская команда вскоре должна преодолеть кризис игры в неравных составах. «Ак Барс» не может реализовать большинство оба матча с «Торпедо».

— Сегодня — это просто реализация. Отмечу, что сегодня мы лучше двигались, лучше шайба ходила, больше угрозы было. Сейчас у нас единственная проблема — завершение. Считаю, что с прошлого матча мы всё равно двигаемся в правильном направлении. Главное — хладнокровие, забить первый гол, и потом уверенность появится, — считает Виктор Тихонов.

«Ак Барс» отправляется в Нижний Новгород, где проведет две ответные встречи. Матчи в нижегородском Дворце Спорта Профсоюзов пройдут 7 и 9 марта соответственно.