С 8 марта в Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

С понедельника, 8 марта, в Москве перестанет действовать обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин, пишет RT.

Также с 8 марта в Москве разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте. Однако Собянин призвал москвичей, находящихся в группе риска, воздерживаться от поездок, если они не сделали прививку от коронавируса. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — добавил он.

Собянин также обратил внимание, что ежедневно в больницы с тяжелой формой COVID-19 попадают от 700 до 800 пациентов.

Скриншот

Напомним, по данным на утро 5 марта, с начала пандемии в России зарегистрировали 4 301 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это время 3 885 321 человек.

Также сегодня стало известно, что на лицах старше 60 лет разрешили применять вакцину от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». До этого пожилые лица могли сделать прививку препаратом «Спутник V».



Татьяна Демина