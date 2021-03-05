В 2020 году в Татарстане платные медуслуги оказали жителям 111 стран

В прошлом году услугами медицинских учреждений Татарстана воспользовались 33 149 иностранных гражданина из 111 стран. Они оплатили лечение на общую сумму 76,9 млн рублей ($1,3 млн).

Чаще всего в Татарстане инвестировали в медицинский туризм граждане Узбекистана, Таджикистана и Турции. Наибольшей популярность у иностранцев пользуются услуги таких специалистов, как дерматовенеролог, психиатр, акушер, гинеколог, онколог, фтизиатр и терапевт.

В 2019 году в республике медпомощь оказали 14,5 тыс. иностранцев на общую сумму 46,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. По данным на 15 февраля 2021 года, медицинскими туристами в РТ стали 2 212 граждан других стран. Они оплатили услуги на общую сумму 9,1 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году в реализации республиканского проекта «Экспорт медицинских услуг Татарстана» нацпроекта «Здравоохранение» задействованы 63 медицинские организации республики. Из них 55 государственные, восемь — частные.



Напомним, в 2019 году Казань попала в топ-10 городов, которые считаются лучшими для медицинского туризма.



Татьяна Демина