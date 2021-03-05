В столице Сомали во время движения взорвалось машина — минимум 20 человек погибли

В Могадишо, столице Сомали, рядом с рестораном во время движения взорвалась машина. По словам очевидцев, автомобиль ехал с высокой скоростью.

Спасатели вытащили с места 20 погибших и 30 человек с различными ранениями, пишет ТАСС.

По некоторым данным взрыв прогремел возле ресторана, расположенного недалеко от тюрьмы Могадишо. Очевидцы сообщили, что после этого слышали выстрелы. Полиция города перекрыла дороги, ведущие в квартал, где произошел взрыв.

Напомним, в 2019 году начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался около здания налогового управления в столице Сомали Могадишо. Свыше 50 человек погибли в результате происшествия.



Татьяна Демина