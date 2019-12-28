При подрыве автомобиля в Сомали погибли более 50 человек

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался около здания налогового управления в столице Сомали Могадишо. Свыше 50 человек погибли в результате происшествия.

Среди погибших, по заявлению мэра города, есть студенты местного университета. Кроме того, как пишет RT со ссылкой на местные СМИ, погибли четверо рабочих из Турции.

При этом число погибших может вырасти — «Интерфакс» со ссылкой на члена парламента Сомали Абдиризака Мухаммеда приводит уже цифру в 90 человек. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.