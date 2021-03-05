В Татарстане компенсируют ущерб птицефабрике, на которой пожар уничтожил 45 тыс. куриц

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане птицефабрике «Державинская», где несколько дней назад произошел пожар, возместят полученный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

На пожаре погибли 45 тысяч куриц, еще 90 тысяч спасли. Все поголовье птицы было застраховано с господдержкой Минсельхозпрода РТ.

Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане в 2020 году страховые компании заключили шесть договоров страхования сельхозживотных на условиях господдержки. По документам, застраховано 49% промышленного поголовья птицы, в свиноводстве охвачено более 27% поголовья. Общая страховая сумма по страховым договорам составляет более 2,4 млрд рублей.

Пожар на фабрике «Державинская» произошел в понедельник. Никто не погиб и не пострадал. После инцидента прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии.



Татьяна Леухина