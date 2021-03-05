Россия пообещала расширить автозаки и установить в них туалеты

В Минюсте сообщили, что Россия расширит автозаки и установит в них туалеты. Так ведомство отреагировало на претензии ЕСПЧ, которое признало условия содержания заключенных и задержанных в России бесчеловечными.

Тем, кто уже пострадал от этих условий, минюст пообещал выплатить компенсации, сообщает dailystorm.ru.

Фото: realnoevremya.ru



Европейский суд по правам человека расценил условия перевозки заключенных в России как бесчеловечные еще в 2019 году. На решение проблемы России было дано 18 месяцев. ТеперьМинюст РФ предложил план исправления ситуации: установить решетки в дверях для улучшения вентиляции, предусмотреть оснащение химическим туалетом при перевозке на расстояние больше 200 километров

Кроме этого, задержанных могут начать обеспечивать едой и водой.

Ранее в Казани прошел согласованный митинг против задержаний и репрессий.

Ольга Плешкова