Нападающий «Рубина» Деспотович вызван в сборную Сербии

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович вызван в сборную Сербии на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022 по футболу.

Сербам предстоит сыграть против команд Ирландии (24 марта), Португалии (27 марта) и Азербайджана (30 марта). Это будет первая игра для сборной под руководством нового тренера Драгана Стойковича.

Ранее Деспотович уже вызывался в сборную Сербии на игры в Лиге наций, но ни разу не сыграл за национальную команду.

В понедельник «Рубину» предстоит сыграть с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ в Казани. В прошлом туре казанцы обыграли в Москве «Спартак» со счетом 2:0.